Venemaa dopingusüü sundis norralasi tagasi Pyeongchangi lendama

«Jah, saan kinnitada, et neil on võimalus tulla tagasi Pyeongchangi,» sõnas Norra koondise pressiesindaja Lars Otto Björnland NRKle. «Ilmselgelt on see neile suurepärane elamus ja võistluspaigas medali saamise emotsioon on midagi sootuks erinevat sellest, kui see lihtsalt postiga neile saadetaks.»