Venemaa alustab alternatiivsete olümpiamängudega Eesti sünnipäeval

Murdmaasuusatamine, laskesuusatamine, bobikelgutamine, skeleton, kiiruisutamine nii traditsioonilises kui ka lühirajaformaadis – kõik on alad, milles viies Venemaa regioonis võistlema hakatakse. Starti on lubanud tulla mitmed nimekad venelased, kes Pyeongchangi ei pääsenud: Sergei Ustjugov, Anton Šipulin, Viktor Ahn jt. Kokku on võistlusteks üles antud üle 900 sportlase.