Lühiraja kiiruisutamise naiste 1000 meetri finaalsõidus oli viie sportlase seas kaks kohalikku. Sisuliselt oli suurem tõenäosus, et tuleb medal, kui et lõunakorealased jäävad kuivale. Juhtus aga see viimane, sest Minjeong Choi ja Sukhee Shim põrkasid omavahel kokku ja lõpetasid neljanda-viiendana. Kuld kuulus hollandlannale Suzanne Schultingule, hõbeda võitis Kim Boutin Kanadast ja korealaste prohmaka kasutas pronksinaisena ära Arianna Fontana.