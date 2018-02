Klaperjaht valgele tiigrile teeb hulludele päevadele silmad ette

Pyeongchangi taliolümpiamängude maskotiks on valge tiiger Soohorang, kes liigub avalikkuses üldjuhul koos kaeluskaru Bandabiga, kes on 9.–18. märtsini peetavate paraolümpiamängude maskott. Maskotid on alati varmad fotodel poseerima ning vihuvad aeg-ajalt jäähokihallis tantsutüdrukutega K-pop'i tantsida.