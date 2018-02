Sportlased on olümpial alasti – nende edud ja põrumised on tulemuste põhjal tervele maailmale näha. Nende suurte abiliste elud on aga avalikkuse eest varjatud. Kuni tänaseni! Käisime piilumas, kuidas teevad tööd Eesti laskesuusakoondise määrdemehed.