Darja Domratševa Postimehele: see, mida tegime, on lihtsalt šokk!

«Uskumatu!» õhkas Domratševa mikrofoni ette astudes. «Mul on tõepoolest keeruline seda uskuda, võit oli mitmes mõttes nii oluline. Selleks olümpiaks valmistumine oli seotud igasuguste raskustega ja mul on ütlemata hea meel, et suutsime neist üle olla. Oskasime olla tõeliselt ühtne naiskond ja tänu sellele tõusimegi kõik koos poodiumi kõrgeimale astmele.»

Kas ta oskas enne võistlust medalist mõelda? «Teate, laskesuusatamises on kõik võimalik. See on ettearvamatu spordiala, aga kullast me muidugi ei unistanud. Aga ma teadsin, et tüdrukud on tugevad ja kõigeks võimelised. Siiski on see, mida me tegime – mida tüdrukud tegid –, lihtsalt šokk! Mulle anti teade üle heal positsioonil ja minu ülesanne oli seda seisu lihtsalt hoida,» sõnas Domratševa.