Šveitslannale tõi olümpiakulla vanema õe kehtestatud erirežiim

Dominique tundis kergendust, et õde tuli tema varjust välja. «Selline olukord on nooremale õele alati keeruline, aga ta on slaalomis palju paremaks läinud ja edaspidi on tugevam kõigil mäesuusaaladel. Tal oli raske kasvada koos vanema õega, kes viibis rohkem haiglas kui suusanõlvadel. Mõnes mõttes on see ime, et ta ikkagi valis suusatamise ja on nüüd olümpiavõitja,» ütles Dominique.