Tipphetked: Venemaa uisutähed toetasid pigem Medvedjevat

Venemaa esimene naisüksiksõidu maailmameister Maria Butõrskaja tunnistas, et pigem toetas teiseks tulnud Jevgenia Medvedjevat, kes loovutas kulla Alina Zagitovale.

«Pärast Medvedjeva esinemist puhkesin nutma!» tunnistas Butõrskaja. «Kuna tegi ka ise sama spordiala, siis tean, mida see tähendab. Ženka (Medvedjeva hüüdnimi – toim.) oli väga väärt olümpiakulda! Tahan talle öelda: sa oled alles 18-aastane ja sul on juba palju võite. Tuleb minna edasi, proovida uut ja täiustada tehnikat, et ka tema suudaks kava teises pooles rohkem hüpata. Vigastus ei võimaldanud tal nii hästi olümpiaks valmistuda kui Alinal.»