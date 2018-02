Kellest saaks Venemaa lipukandja lõputseremoonial?

Venemaa Olümpiakomitee on astunud kõikvõimalikke samme, sealjuures tasunud 15 miljonit USA dollarit Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) puhta spordi programmi toetuseks, et saada õigus sammuda Pyeongchangi taliolümpiamängude lõputseremoonial staadionile mitte olümpialipu vaid rahvustrikoloori all. Kui ROK neile selle õiguse annab, siis kellest saaks lipukandja?