Liiv sõitis välja aja 1.09,75, mis on Pyeongchangi olümpiamängude ebasoodsaid tulemusi arvestades tema praeguste võimete piiril tulemus. «Start oli iseenesest üpris hea. Trennides stardid väga head polnud, tuli pidevalt sisse koperdamisi,» alustas Liiv sõidu analüüsi. «Esimene ring oli samuti väga hea. Võrreldes minu Euroopas sõidetud aegadega, on see kõige kiirem. Ja teine ring oli juba parajalt raske. Polegi vist kunagi nii rasket ringi sõitnud. Viimased 250 meetrit tuli kõvasti võidelda.»