Postimehe video: vaata hetke, mis võib Ilja Kovaltšukile maksta finaali

Olümpiasportlased Venemaalt nime kandva jäähokikoondise suurim staar Kovaltšuk tunnistas, et 3:0 võidetud poolfinaalis Tšehhiga ei mänginud meeskond kuni avaväravani hästi. «Algul närveerisime, liialt kartsime teha vigu. Kui aga viskasime esimese värava, vabanesime pingest,» ütles ta.

Kovaltšuk tegi teisel kolmandikul 2:0 eduseisus võtte, mistõttu jäi tšehh Jan Kolar vigastatuna jääle lamama. Venelane tunnistas, et ta pelgas sel hetkel eemaldamist.

«Ma ei tahtnud selliselt mängida, aga ta tõmbas viimasel hetkel keha ära ja põlv jäi ette. Jumal tänatud, et ta ei saanud vigastada ja mulle anti ainult kaks minutit,» rääkis kokku neli karistusminutit teeninud, aga samas ka tühja väravasse viimase litri visanud Kovaltšuk. «Kartsin hullemat, aga samas oli see mänguline olukord.»

Venemaa ajalehe Sport-Ekspress arvamuse kohaselt pole välistatud, et Ilja Kovaltšuk saab vastasele tehtud vea eest tagantjärele mängukeelu. Kovaltšuki ohtliku võtte tagajärjel oleks Jan Kolar peaaegu saanud tõsise põlvevigastuse.

«Ei kujuta ette, millest mõtles Kovaltšuk selles episoodis,» kommenteeris SE hokivaatleja Igor Jeronko. «Kohtunikud halastasid talle, oleks võinud vabalt anda 5+20 karistuse. Usun, et finaaliks siiski teda ei diskvalifitseerita, kuid see variant on teoreetiliselt võimalik. Video ülevaatamisel saab IIHF teha otsuse, nagu ka meie naismängijale Anna Šohhinale anti tagantjärele kahemänguline keeld.»