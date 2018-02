Venelaste väide: positiivse dopinguproovi põhjustas lihtlabane hooletus

Täna hommikul levis maailma spordimeedias kulutulena uudis, et naiste kahebobis koos Anastassia Kotšeržovaga 12. koha saanud Sergejeva dopinguproovist leiti keelatud südameravimit trimetasidiini.

«Saime teada, et keelatud aine sattus tema organismi Preductali nimelise südameravimi tarvitamisel,» ütles Pozdnjakov. «Las alaliit teeb oma juurdluse, aga arstid ei saanud seda välja kirjutada. See juhtum vihjab sportlase hooletusele. Võime öelda, et ta vedas meid kõiki alt.»

Pozdnjakov nentis, et kui ROK otsustab, kas lubada Venemaa koondisel olümpiamängude lõputseremoonial marssida riigilipu all, siis värske dopingujuhtum «plusspunkte ei anna». Ametnik lisas, et kui curlingumängija Aleksandr Krušelnitski vahelejäämise põhjusena kahtlustatakse provokatsiooni, mis võib kõlada leebemalt, siis Sergejeva puhul polevat kahtlusi, et ta tarvitas ravimit ise.