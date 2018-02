Kas eksimused tiirus põhjustas tuul või oli mees ise kehv? «Tuule taha ei saa pugeda, sest kõvad vennad lasevad ka tuulega ära. Eks tuul elab ikka natuke seljas, aga sellele tuleb ise vastu olla. See kõik on tegelikult väga tehtav,» vastas Ermits.

Ermitsa osalemine teatesõidus sai selgeks alles pärast eilset treeningut. Mäletatavasti murdis eelmise nädala lõpus Ermitsa kurikuulus noroviirus. «Esimese hooaega mõtlesin, et minuga on nüüd aamen, tuleb koju ära minna. Aga sain varakult treenima tagasi. Otsuse, et tulen rajale, tegin alles eile hommikul. Andsin treeningul natuke gaasi ja enesetundel polnud midagi viga.»

Eesti avavahetuse sõitja Rene Zahkna ütles pärast teatesõitu, et koondises peaksid toimuma mingisugused muudatused. Ta ei täpsustanud, mida sellega silmas pidas. Ermits ei hakanud oletama, mida Zahkna silmas pidas, kuid lausus: «Taustajõudude osas on meil praegu väga väike punt. Suurtel tiimidel on inimressurssi kõvasti rohkem. Kas nüüd midagi vahetada? See on mõttekoht. Võime siin palju asju vahetada ja rahadele ka pihta saada, aga see ei garanteeri, et hakkame üle öö medalitele sõitma.»

Eesti koondise peatreener Ilkka Luttunen on viimasel seitsmel aastal juhendanud ka Ermitsat isiklikult. Eestlane kavatseb soomlasega koostööd igatahes jätkata. «Nõu jään temalt igal juhul küsima, kas ta siis jätkab koondise eesotsas või mitte.»