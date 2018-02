Tipphetked: Norra ankrumees tegi teist olümpiat järjest saatusliku eksimuse

2014. aasta oktoobris ütles Svendsen VG-le, et ilmselt ei saa ta Sotši teatesõidus juhtunust mitte kunagi üle. Kui pärast Sotši olümpiamänge ei kasutatud teda ligi aasta aega ankrumehena, siis nüüd on emotsioon veidi teine.

«See on halb ring, kuhu ma olen sattunud. Aga lõppkokkuvõttes ongi see väga raske. Ma ei suutnud nii hästi lasta nagu rootslane. Järelikult ma pole temast parem.»

Norralaste treener Egil Kristiansen kinnitas, et on hoolealuste esituses pettunud. «Olime kui Ameerika mägedel. Tulime siia kulda võtma, kuid üritame ka hõbemedali üle rõõmustada. Sest see on ikkagi medal.»