Läti jaht teisele medalile takerdus, aga lootus pole kadunud

Saksamaa on Pyeongchangis väljas kolme tiimiga, neist Nico Waltheri meeskonnas sõidab ka Kevin Kuske, kellest võib edu korral saada parim (5 kulda) bobisõitja olümpia ajaloos. Neli kulda omab Andre Lange, kes kunagi oli Kuske meeskonna piloot, aga loobus 2010. aasta olümpia järel. Treeningsõitude põhjal võib siiski eeldada, et kolmest Saksamaa tiimist tugevaim on Francesco Friedrichi (kahebobi hõbe) juhitud meeskond.