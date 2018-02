Marco Sturmi näpunäited toimivad ja meeskond on olümpiafinaalis!

Edu peamine arhitekt on endine NHL-i mängija - ja korra seal isegi tähtede mängule jõudnud – peatreener Marco Sturm. Olümpiaturniiril alustas tema meeskond konarlikult – Soomele kaotati 2:5 ja Rootsile 0:1. Seejärel hakati aga pingelisi mänge enda kasuks kallutama: esmalt alistati karistusvisete seerias Norra, play-off’is aga lisaajal ühtejutti Šveits ja Rootsi. Nüüd siis taas ühe väravaga Kanada.

Olümpiafinaal: KHL vs DEL. Mis mõttes!?

Kui Kanada – Saksamaa poolfinaal tundus veider, siis OAR – Saksamaa finaal tundub lausa pöörane. Selle ilmestamiseks passib vaid üks fakt: pühapäeval lavastub Gangneungi hokikeskuses duell KHL vs DEL. Vajate tõlget? Hästi: KHL on Venemaal tegutsev Euroopa tugevaim hokiliiga, DEL Saksamaa sari. Duell seepärast, et viimne kui OARi koondislane teenib elatist KHL-is ja viimne kui sakslane samuti oma koduses liigas.