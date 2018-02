Austraalia bobimehed peavad võistlema üürikelguga

«Bobisõit on vaieldamatult üks kõige kalleimaid spordialasid,» sõnas Austraalia meeste neljabobi liige Hayden Smith pärast reedest treeningut. «Enamikud kelgud siin neljabobi võistlusel maksavad umbkaudu 100 000 eurot.»

Smithi sõnul pole neil sellist rahasummat. Nad otsustasid kelgu rentida hollandlastelt. «Oleme rahastatud, kuid meie eelarve on teiste riikidega võrreldes vaid murdosa,» lisas Smith.

Smithi koondisekaaslane Lucas Mata jätkas: «Meie rendime oma kelgud (kahe- ja neljabobi võistlusteks) Hollandi alaliidult ning pärast võistlust anname need tagasi. See on oluliselt odavam, umbes neli kuni viis tuhat eurot kelk ühe otsa sõiduks.»