«Suusad olid väga head. Suisa nii head, et libisesin suusastaadionile tulles konkurendile nii suure hooga selga. Tõusin 13. kohale ja kukkusin. See võttis viieks kilomeetriks rütmi ära. Aga mis seal ikka, see käib asja juurde!»

Võitnud Iivo Niskaneni kohta oli Saarepuul vaid kiidusõnu. «Arvasingi, et Iivo on täna kullale üks peapretendente. Ta sõitis taktikaliselt väga targalt. See oli näha, et laskumisel oli tal nii palju parem suusk. Taktika ja hea suusk tõid talle väärilise kulla!»