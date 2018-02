Olümpiavõitja Postimehele: osa medalist kuulub Eestile!

«Tervitan Eestit! Kõva Andrus Veerpalu on kogu aeg testinud (Aleksei) Poltoraninile suuski. Ta on töömees, ja teised eestlased ka!» sõnas Niskanen ning lisas, et on täna tänuvõlglane ka Are Metsa ees, kes on soomlaste määrdemees. «Aitäh Eestile! Eestile kuulub osa medalist!»