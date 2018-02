Eesti parim murdmaasuusataja olümpial: tundsin, et lohisen meeskonna järel. Olin autsaider

Mis võinuks täna kümnenda koha tagada? «Parem stardikoht, mitte kukkumine ning natukene pikem võistlusmaa. Minu eelis on see, et ma kestan paljudest oluliselt kauem. Aleksei (Poltoranini - toim) oleksin ilmselt uuele ringile minnes juba esimesel tõusul kätte. Seal ees oli küllalt mehi, kes hakkasid selg ees vastu tulema,» ütles Kärp.

Kärp tegi olümpial kaks starti, kui osales lisaks tänasele maratonile veel meeste 4x10 km teatesõidus, kus tal kõige paremini ei läinud. Treener Anti Saarepuu rääkis tagantjärele, et teatesõit oli Kärbile heaks lahtisõiduks.

Sel hooajal osales Kärp tegelikul ainult ühel MK-etapil, lisaks veel mõnel madalama kategooria võistlusel. Ta tunnistas, et startide vähesus andis olümpial tunda. «Mul on kahju, et mul jäi tänavu Tour de Ski tegemata. Ma tahtsin seal osaleda, aga ma ei julgenud. Seisund polnud lihtsalt nii hea. Tegelikult oleks Tour mulle hädavajalik olnud. Tänu sellele mu FIS-punkt ka langes, mistõttu oli täna stardipositsioon mul kehv.»

Ilmselt ei uskunud kuigi paljud spordisõbrad Kärpi, kui ta ütles enne olümpiastarti, et jahib kohta esimese 20 seas. «Minu kodus kindlasti kahe käega peast kinni ei hoitud, kui sellise eesmärgi püstitasin.»