Mati Alaver, Poltoranin ütles pärast sõitu, et läks püüdma ainult kuldmedalit ja valis taktika sellest lähtuvalt. Kas see oli ülepingutatud eesmärk?

Kindlasti mitte. Kui oled olnud läbi hooaja klassikalises sõiduviisis maailmas selge liider (Poltoranin lõpetas poodiumil kõik neli MK-sarja individuaalset klassikasõitu – A.V.) ja lisaks niivõrd ambitsioonikas sportlane nagu Aleksei seda on, siis madalamat eesmärki ei kõlbagi seada.

Aga siiski see taktikaline pool. Seega oligi plaan algusest peale igal juhul liidri(te)ga kaasa minna?

Jah, sellise plaani me kokku leppisime. Tagantjärgi tarkus on teatavasti täppisteadus – nüüd võib muidugi öelda, et mõistlikum olnuks teistmoodi talitada. Või sõidu ajal kasvõi Iivo Niskanenist veidi maha jääda, rahulikumalt loksuda ja pronksmedal võtta. Aga Aleksei ei tulnud siia pronksi järele.