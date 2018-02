Kas megatalent Ledecka võidab kolmanda olümpiakulla juba Tokyo suvemängudel?

Oma kolmanda medali jahtimiseks ei pruugi piiga sugugi oodata neli aastat Pekingi talimängudeni. Nimelt on piiga hobideks rannavõrkpall ja purjelauasõit, kusjuures eriti kõva käpp olevat tšehh just viimases. Seetõttu päriti talt pärast esimest kullavõitu pressikonverentsil, kas ta mõtleb ka 2020 Tokyo mängudel startimisele?

Viisakusest moka otsast poetatud sõnad? Tõenäoliselt. Aga 22-aastase naise treener Justin Reiter väitis mullu, et Ledecka on üks kõige andekamaid sportlasi maailmas, nii et kui ta tõesti otsustaks end pühendada purjetamisele, saaks temast kahtlemata Ingrid Puustale väärikas konkurent.