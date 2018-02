Bolšunov Postimehele: hõbe on ka tore, aga parema suusaga oleksin võitnud

«Hetkel ei saa öelda, et oleksin rahul, sest vormi poolest oli reaalne võidelda võidu pärast. Millest siis puudu jäi? Suusad ei olnud täna parimad. Sain kohe esimestel ringidel aru, et suusk ei ole hea, tuli kannatada ja töötada-töötada-töötada. Hõbe on muidugi ka tore, aga olin täna suuteline võitma,» ohkas olümpiavõitjale Iivo Niskanenile 18,7 sekundiga alla jäänud Bolšunov.