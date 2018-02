Alusalu taktikaline käik tõi tasu: läksin julgelt peale! Olen väga rahul

Alusalu suutis esikohal olla ja tempot teha suisa 12 ringi. «Nii ja naa. Kui juba vahe sees on, siis on seda ka lihtsam hoida. Vahe tekitamine on selle asja juures kõige raskem. Julgesin selle otsuse võtta, et vara ära minna.»

Kas rünnak oli täpselt selline nagu Alusalu tahtis? «Seda tuleb alati jälgida. Ei saa minna ühisstardist sõitu sõitma minna, et sul on üks plaan. Seda peab võistluste käigus kogu aeg jälgima.»

Alusalu plaan oligi punkte püüda ning jälgida, kaua ta lõpuni kestab. «Otsustasime punkte koguda, sest finaalis oli väga palju sprintereid. Teadsin, et kui ma seal lõpus olen, siis mul on väga raske . Teadsin, et kuna ma olen heas vormis, siis on võimalik selline otsus vastu võtta. Teadsin, et ma ei kesta niikuinii lõpuni ära.»