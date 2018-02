Alusalu treener: meie plaan ei õnnestunud 100-protsendiliselt

Mäletatavasti sõitis Alusalu sama taktikaga ka Calgary MK-etapil, kus teenis samuti neljanda koha ning pääsme olümpiale. Kuigi Alusalu ja treener Loy on olümpiamängude neljanda kohaga väga rahul, ei õnnestunud nende plaan 100-protsendiliselt.

«Meie taktika oli kohe alguses ette minna ja punkte võtta. Tegelikult lootsin, et kahe- või kolmeliikmeline grupp püüab Saskia poole sõidu peal kinni ning nad saavad koos edasi minna, aga seda ei juhtunud ning ta pidi üksinda sõitma. Teadsime, et Saksia jaoks on parem kohe alguses ette minna. See oli tema jaoks mõistlikum taktika kui grupis mängu jälgida,» ütles Loy.

«Mass-stardis on pigem tavaline, et kui keegi eest ära saab, ei taheta teda kinni püüda. Keegi lihtsalt ei soovi sellele oma energiat raisata. Meie kasuks ei mänginud ka see, et mitmest riigist oli täna stardis kaks sportlast. Nad tegid omavahel väga hästi koostööd,» jätkas Loy.

Prantslasest treener möönab, et kiiruisutamise ühisstardiga võistluse formaat on üksjagu kummaline. Kas ka tulevikus sama formaadiga jätkatakse, ei oska ta öelda. «Aga reeglid on kõigile samad ning mängida tuleb nende järgi,» tõdes ta.

Lisaks ei olnud Loy nõus väitega, et Alusalul oli poolfinaalis rohkelt õnne. «Tal oli veidi õnne, aga see ei kukkunud talle sülle. Ta tegi väga palju tööd, et sellel positsioonil olla,» kirjeldas Loy olukorda poolfinaali teises vahefinišis, kus viimases kurvis kukkus kolm sportlast ning Alusalu teenis tänu sellele vahefiniši teise koha punktid.