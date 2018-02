Mis eristab Saskia Alusalu kõigist teistest olümpial neljandana lõpetanud eestlastest?

Kes on olümpial neljandaks jäänud või tulnud Eesti sportlased? Loetlegem!

Mis teeb Alusalu neljanda koha aga kõigist teistest erinevaks? Enamasti on see pettumustvalmistav, sest tähendab esimesena medalilt välja jäämist. «Neljas koht on jama!»