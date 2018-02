Ott Järvela: Alusalu vormis pentsikust võistlusformaadist supertulemuse

Esmalt formaadist. Kiiruisutamise ühisstarti on sisse programmeeritud üks suur ebaloogilisus – vahefinišites jagatavad punktid ei suuda mitte mingil tingimusel aidata kaasa medalivõidule. Isegi, kui sportlane võidab kõik kolm vahefinišit nagu Alusalu täna, ei aita see teda mitte mingil juhul üldises paremusjärjestuses neljandalt kohalt kolmandaks, kolmandalt teiseks või teiselt esimeseks. Vahefinišites saab koguda maksimaalselt 15 punkti, aga finišis jagatakse esikolmikule 60, 40 ja 20 punkti.

Säärane formaat on kummaline (arvestades võistlusala noorust siis võib-olla on asjakohane ka omadussõna «ebaküps») ja olümpiamängude kontekstis ainulaadne. Kui lühiraja kiiruisutamise teatesõitudes, samuti lumelaua- ja suusakrossis on B-finaal eraldi start, siis kiiruisutamise ühisstardis peetakse see ära põhivõistluse raames ning osaleda saavad need, kes otsustavad, et A-finaal pole nende jaoks jõukohane või meelepärane.