ROKi ühehäälne otsus: Venemaale ei antud trikoloori all marssimise luba

President Thomas Bach kandis üldkogule ette ROKi juhatuse seisukoha, kus rõhutas, et Venemaa Olümpiakomitee liikmelisus ROKis tuleks taastada esimesel võimalusel, kui selgub, et Venemaa sportlased ei jää Pyeongchangi mängudel täiendavalt keelatud ainete tarvitamisega vahele. Kaks juba lahenduse saanud dopingujuhtumit – curlingumängija Alesandr Krušelnitski ja bobikelgutaja Nadežda Sergejeva – on aga piisav põhjus, miks mitte lubada tänasel lõputseremoonial venelasi areenile rahvuslipu all.