Rootsi kuningas seitsmest kuldmedalist: rootslased on parimad!

«Uskumatu! Võidelda riikide vastu nagu Kanada, kus on miljon curlingumängijat, samas kui Rootsis on meil neid vast 4000 – see ei tohiks olla võimalik. Aga nad said sellega hakkama!» võttis kuningas naiskonna saavutuse kokku. «Nad olid täna jääkülmad ja teravad. Rõõm on siiras.»