ROKi president Thomas Bach: Venemaale määratud karistus oli aus ja asjakohane

ROKi juhatus võttis teatavasti täna hommikul vastu otsuse, et kuigi OARi (olümpiasportlased Venemaalt) delegatsioon käitus Pyeongchangis laias laastus korrektselt ja täitis ROKi esitatud nõudmisi, pole kahe nende liikme dopingujuhtumi (curlingumängija Aleksandr Krušilnetški ja bobisõitja Nadežda Sergejeva) valguses võimalik lubada venelasi oma lipuga tänasele lõputseremooniale. Aga kui Pyeongchangis võetud olümpiamängudel võetud dopinguproovide testimine on lõppenud ja uusi OARi puudutavaid positiivseid leide ei ilmne, taastatakse Venemaa õigused olümpialiikumises osaleda.

«Need kaks positiivset dopinguproovi olid peamine mõjutaja, miks keeld lõputseremoonia ajaks kehtima jäi,» sõnas Bach pressikonverentsil, aga rõhutas samas, et «Venemaa pole Pyeongchangi olümpiat määrinud, sest Venemaa koondis siin ei osalenud» ning märkis, et: «Arvan, et Venemaale määratud karistus on olnud aus ja asjakohane.»

Dopinguvastasest võitlusest üldisemalt rääkides sõnas Bach: «Võitlus dopinguga ei lõpe kunagi, oleme realistid. Mitte kunagi ei tule päeva, kus saame öelda, et võitlus dopinguga on võidukalt lõppenud. Nii kaua, kui peetakse võistlusi, leidub ka pettureid. Varguste ja röövide eest on karistused kehtinud tuhandeid aastaid, ent neid pannakse endiselt toime. Me saame ainult võrgu võimalikult tihkeks muuta.»

Enne, kui jutt ettearvatult Venemaale ja dopingule läks, tegi Bach ka isikliku tagasivaate täna õhtul lõppevatele olümpiamängudele, mis on ROKi presidendi hinnangul igatpidi korda läinud.

«Esiteks tahan esile tõsta sportlastele loodud tingimusi. Nii olümpiakülad kui ka võistluspaigad olid väga head, ei kuulnud üheltki atleedilt ainsatki kurtmist. Sportlased pakkusid tänutäheks suurepäraseid esitusi ja hinge puudutavaid lugusid. Nägime legende kinnitamas oma legendi staatust ja noori uusi staare esile tõusmas. Nii ootuspäraseid kui ka üllatuslikke tulemusi.

Lisaks kandsid olümpiamängud sõnumit, mis ületab spordi piire. Pean silmas kahe Korea ühist sissemarssi. Keset Korea poolsaarel valitsevaid pingeid oli see väga tähtis žest, sest näitas, et kuigi dialoogi loomine võttis aega neli aastat, võib see lõpuks anda siiski positiivse tulemuse. Loodame, et poliitiline maailma kasutab ära praeguse hetke, et avada dialoog ka nende jaoks vajalikul tasemel. Sport ja ROK on oma panuse andnud ja spordi raames me selle dialoogiga jätkame.

Pyeongchangis osales taliolümpiamängude rekordarv riike (91 + OARi delegatsioon), kellest kuus tegid taliolümpiadebüüdi. Taliolümpia muutub üha universaalsemaks, mida kinnitavad ka teleülekannete statistika. Tänu olümpiatelekanalile (Olympic Channel) näidati talimänge esimest korda igas maailma otsas. Ülekandeõiguste omanike toodangu maht suurenes Sotšiga võrreldes 14% jagu. Digitaalset kajastust on aga olnud kaks korda rohkem kui telekajastust, mis on rekord ja meie jaoks väga positiivne fakt, sest viitab, et jõuame ka nooremate vaatajagruppideni.