Segane rajamärgistus röövis austerlanna medali. Mannima: mõtlesin ka ise, kas sõidan õigesti

Elu parima olümpiakoha, 28. koha teeninud Tatjana Mannima kinnitas, et rajamärgistustest oli raske aru saada. «Mõtlesin vahepeal ka ise, kas ma ikka õigesti sõidan. Siis kuulsin, kui Algo (Kärp-toim) karjus: «Õige-õige!» Kahtlus oli ikka sees,» sõnas Mannima, ent lisas, et tema jaoks lõppes kõik õnnelikult.

Treener Anti Saarepuu ütles, et tegemist oli siiski austerlaste enda oma veaga. «Seda kurvi tean ma küll, et tee lähebki täpselt kaheks ning seal võib eksida, sest aeda pole ees. See on rumal koht, aga kui kõik teised saavad hakkama ja üks eksib, siis see on ikkagi tiimi eksimus,» sõnas ta.