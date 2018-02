Pyeongchangi olümpiamängudel ei osalenud mitte dopingupattude tõttu põlu all Venemaa koondis vaid Olümpiasportlased Venemaalt. See tähendab, et kahe kullavõidu puhul ei kostunud neile mitte Vene, vaid olümpiahümn. Kui iluuisutaja Alina Zagitova tundis võõra hümni üle ebamugavust, aga kannatas selle ära, siis hokimeeskond vilistas igasugustele keeldudele ja üürgas viisist olenemata koos fännidega laulda Venemaa hümni.