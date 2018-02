Soome parim olümplane: tulin ühe medali järele, aga sain kolm!

«Marit Björgen sõitis täna väga kõvasti - selliseks tempoks polnud mul lihtsalt jõudu. Minu taktika toimis. Väga raske võistlus oli tegelikult. Eriti just viimasel ringil, kui ma üksi sõitsin ja kuulsin kogu aeg, kui palju on jälitajatega vahe. Positiivne oli see, et suusk libises hästi ja sain sedasi laskumistel vahet alati juurde. Viimasel ringil olid juba väga tugevad krambid. Andsin endast kõik ja olen väga õnnelik.»