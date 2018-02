Tipphetked: kuidas ränk eksimus olümpiamedali maksis

«Ma ei tea, kas nutta või naerda. Ausalt,» sõnas Stadlober. Temaga koos sõitnud Krista Pärmäkoski selgitas omalt poolt: «Mõtlesin vaid, et ma valin sinise ehk ilmselt õige raja. Kinnitus, et läksin õigesti, tuli joogipunktis, kui sain teada, et olen teiseks tõusnud.»