Alusalu treener: 2022 Pekingis valmistaks neljas koht kerge pettumuse

Tristan, kas Saskia tegi perfektse sõidu?

Sõit oli tõesti väga hea. Rääkisime enne finaali taktikast ning ta viis selle perfektselt ellu. Otsustasime rünnata pärast ringi esimest kurvi ning Saskia just nii tegigi. Plaan nägi ette võistlust juhtima minna ja punkte koguda, ent lootsin ka, et peagrupist eraldub väike punt, kes Saskia kinni püüab ja siis koos temaga finišini ees püsib. Aga läks nii, et Saskia sõitis pea terve võistluse üksinda. Ta oli väga tubli, sest see oli kurnav.

Kui kindel olid, et peagrupp Saskia rünnakule ei vasta ja lubab tal minna?

Kunagi ei tea. Aga olen näinud palju ühisstarte ning enamasti sõidavad naised esimese vahefinišini ooterežiimil. Mõtlesin: miks nii? Parem proovime esimese nelja ringi jooksul eest ära sõita, võita esimese vahefiniši ja vaadata edasi, mis juhtub. Ma polnud kindel, kas grupi liidrid tahavad Saskiat jälitada või mitte.

Seetõttu rõhutasingi enne võistlust, et kiirenduse ajal peab ta jälgima ka grupi peas toimuvat - kui keegi oleks kaasa spurtinud, tulnuks hoog maha võtta. Saskia täpselt nii talitaski ja seetõttu õnnestus ka rünnak perfektselt.

Paistad hetkel olevat väga õnnelik mees?

Jah, olen tõesti õnnelik. Nagu iga treener, kes on sportlasega palju tööd teinud, ja saab siis preemiaks olümpiamängudel säärase ilusa võistluse.

Saskia tegi oma elu tähtsaimas võistluses perfektse sõidu ja saavutas parima võimaliku tulemuse. Millele peaks ta aga järgmise nelja aasta perspektiivi vaadates keskenduma?

Saskia on huvitav sportlane, kes muutub igal aastal kõigis parameetrites veidi paremaks. Ta muutub tugevamaks nii füüsiliselt kui ka vaimselt, parandab tehnikat ja on kahe eelmise hooaja jooksul ühisstardis olnud taktikaliselt väga edukas.

Olen oma silmaga näinud, kuidas ta kuus-seitse aastat on iga päevaga natuke paremaks saanud. Eeldan, et samasugune areng jätkub ning järgmistel olümpiamängudel Pekingis 2022. aastal võistleb ta juba rohkematel distantsidel, eelkõige pean silmas 1500 ja 3000 meetri sõite.

Mida peab Saskia tegema, et saavutada tavadistantsidel samu häid tulemusi nagu viimastel aastatel ühisstartides?

Ta peab jätkama kõike seda, mida ta juba niikuinii teeb. Saskia on professionaalne sportlane, kes teab täpselt, mida soovib. Minu peamine ülesanne on teda tagasi hoida ja ületreeningu eest kaitsta, mis on minu jaoks oluliselt huvitavam variant, kui sportlaste harjutama sundimine. Aga otsime väikeseid nüansse, kus suudaksime olla paremad.

Kui Saskia areng jätkub samamoodi, võime tulevikus - nelja või kaheksa aasta pärast - oodata vägevaid tulemusi.

See Pyeongchangi olümpiarada, mida meie kõrval praegu tükkideks lammutatakse, osutus Eesti kiiruisutamisele väga edukaks kohaks. Alusalu ja Marten Liiv tõid Eesti kiiruisutamise 50-aastase pausi järel tagasi olümpiamängudele. Kui palju on seda tähele pandud kiiruisutamisringkondades, millega sa hästi kursis oled?

Kiiruisutamise kajastamises on etaloniks Hollandi ajakirjandus ning kohe, kui olümpiamängudele kvalifitseerunute nimekiri avaldati, märgiti Hollandis ära, et 50-aastase pausi järel osalevad ka Eesti sportlased. Kiiruisutamismaailm tasapisi laieneb. Näiteks on juurde tulnud Kolumbia, kes on väga tugev rulluisutamises ning areneb nüüd ka kiiruisutamises. Eesti väike kiiruisuprogramm, millega Väino Treiman vaeva näeb, toimib. Tulevik näib huvitav. Saskia ja Marten on mõlemad väga noored uisutajad ja peaksid tulevikus ainult tugevamaks muutuma.

Aga nelja aasta pärast Pekingis valitsevad Eesti inimestel kiiruisutamise suhtes juba ootused. Seekord tundsime kiiruisutamise vastu kõigest uudishimu. Kas Saskia ja Marten suudavad need ootused nelja aasta pärast ka täita?

Nii sportlane kui ka treener ihkavad kogu aeg paremat. Arvestades, et Saskia lõpetas seekord neljanda kohaga, oleks ta nelja aasta pärast sama tulemuse üle veidi pettunud. Ning mina samuti.