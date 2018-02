Soome vägi tõi Alaveri õpilase nõrkuse esile

Alaver tegi päev enne suurt sõitu Kasahstani meedias ootamatu avalduse, kus sõnas: «Sportlase kõrval peame vastutuse võtma ka kõik meie, kes me teda aitame. Esimeses järjekorras treenerid. Seepärast tahangi öelda, et kui Aleksei ei võida laupäeval medalit, tagastan täies ulatuses oma selle hooaja palga. Öeldakse: «Õnn ei peitu rahas, vaid selle hulgas.» Aga praegu on asi põhimõttes. Usun, et annan sellega ka eeskuju teistele treeneritele.»