Lõputseremoonial Suurbritannia lippu kandnud lumelaudur sõitis tunnid varem olümpiakülas ostukärus ringi

Kui Morgan kutsuti pühapäeva hommikul briti delegatsiooniga kohtumisele, oli ta väga mures. "Arvasin, et olen väga suures jamas, aga nad andsid mulle hoopis võimaluse kanda Suurbritannia lippu. See on samal ajal hull ja tõeline au," rääkis britt ajakirjanikele, kelle meelest kõlas sportlane rõõmsalt, kuid hääl olevat veel eelmisest õhtust hell.