Tegelikkus oli siiski hoopis teistsugune. Isegi olukorras, kus Alusalu edu 15 ülejäänud finalisti ees oli tõesti pool ringi, polnud kiiruisuhalli asjatundjate sektsioonis kordagi kaalumisel variant, et 23-aastane Adavere piiga võibki lõpuks (kuld)medali võita. Kõik said aru, et Alusalu püütakse kinni, sest peagrupp panustas lõpu-, mitte vahefinišile.