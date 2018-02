15-aastane olümpiavõitja sai sünge meeldetuletuse

Lipnitskaja, keda sportlaste autasustamise üritusel hellalt kallistas president Vladimir Putin ise, avalikustas oma probleemid anoreksiaga eelmise aasta septembris. Ta tunnistas, et on tagasihoidlik neiu, kellele ootamatu kuulsus osutus raskeks koormaks.

«Olen lapsest saadik introvertne,» ütles Lipnitskaja, et tihti jättis seetõttu kõik probleemid enda sisse.

«Anoreksia on 21. sajandi haigus. See on üsna levinud. Kahjuks kõik ei saa sellest abi,» ütles Sotši olümpiavõitja. Ta üritas veel abi saada Iisraeli arstidelt, enne kui tegi lõpliku loobumisotsuse.