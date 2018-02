«Kodupubliku ees on väga mõnus võistelda,» on Liisbeth Liiv rõõmus, et tiitlivõistlus just Otepääl aset leiab. Üldjoontes on eestlanna oma tänase esitusega rahul: «Ilmaolud olid täna võistlemiseks ideaalsed, kuid viimane lasketiir jääb natukene kripeldama.»