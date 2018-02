Tonga taliolümpial. Pita Taufatofua tõestas, et kui nali on hea, toimib see ka teist korda. Kandes võikas külmas peetud avatseremoonial täpselt sama kostüümi (Tonga rahvusseelik ja õlitatud paljas ülakeha), mida kaks aastat tagasi Rio de Janeiro suveolümpia avamisel, võitis Taufatofua taas maailma tähelepanu. Ning levitas igasse maailma otsa tongalase sõnumit: olümpiamängud ei kätke endas ainult võistlusi rivaalidega medalite, vaid ka heitlusi iseendaga barjääride nihutamise nimel.