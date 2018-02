Postimehe video: 30 tundi reisinud Alusalu lubas kõigepealt ühe öö omas voodis magada ja alles siis tulevikuplaane teha

Meie sportlaste varasemad tulemused andsid selgelt märku, et medalit on Pyeongchangist palju loota. Ka Alusalu jäi tegelikult poodiumile astumisest üpris kaugele, kuid kerkis oma neljanda kohaga siiski teiste eestlaste foonil säravalt esile. Ja seda kõike vabariigi 100. sünnipäeval. Palju kiiruisutaja ise jälgis kodumaal oma sõidule osaks saanud järel- ning vastukaja?

«Ma olen natukene vaadanud ja väga palju sõnumeid saanud. Kahjuks ma ei ole jõudnud kõike lugeda ja vastata, aga ma ei oska seda sõnadesse panna, kui palju see minu jaoks tähendab,» sõnas Alusalu. «Üks asi on sõita tulemus endale, aga näha, kuidas seda hinnatakse, see aitab palju paremini aru saada, mida see kõik tähendab. Väga suur au ja aitäh!»

Kõigepealt treeninglaager Kesk-Euroopas, siis kolm nädalat kestnud olümpiamängud, mis pakkusid lisaks füüsilisele koormusele ka vaimset pinget – kuidas Alusalu end pärast kõike seda tunneb?

«Praegu olen päris väsinud, aga ma arvan, et pigem sellest, et olen 30 tundi järjest reisinud. Aga eks see ole ikka kurnav ja päris palju pingeid on peal,» selgitas Alusalu. Naise sõnul küsiti temalt pidevalt, ega ta liiga varakult olümpiale kohale ei läinud. Tulemus näitab, et mingit läbipõlemist ei toimunud. «Sain seal sisse päris hea treeningrütmi. Olen rahul selle otsusega minna vara kohale, sest see tähendas, et sain treeninggrupiga harjutada. Aga päris väsitav on samuti,» ütles eestlanna.