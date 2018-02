Ajalugu teinud Hanyu: panustasin olümpiakulda terve oma elu

«Jaapanlasena tahaksin ma öelda, et sushit, aga on liiga riskantne enne võistlust toorest toitu süüa. Ja see võib olla väga jaapanlaslik vastus, aga ma üritan alati süüa enne võistlust riisi,» vastas Hanyu. «Ma ei võta kaalus juurde, kui söön, mis võib mind teistest sportlastest eristada. Ma käin McDonaldsis ja mulle meeldib väga limonaad. Söön sellega isegi kartulikrõpse.»

Hanyu järgmine eesmärk on lisada oma hüpetearsenali neljakordne aksel, aga samas mõtleb ta juba ka viiekordsele hüppele. «Muidugi oleneb kõik hüpetest, aga vastavalt iluuisutamises läbi viidud teaduslikele uuringutele, on see füüsiliselt võimalik. Kui see on võimalik, sooviksin seda proovida,» rääkis jaapanlane. «Viis ja pool pööret võib osutuda liiga keeruliseks, aga juba poisipõlvest on treenerid julgustanud mind seda proovima, nii et osake minust soovib seda.»