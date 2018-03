Rootsi turist smugeldas end koos sportlastega olümpia lõputseremooniale

Kõik algas sellest, kui 32-aastane Högstedt soovis olümpiatulest ilusat pilti saada. «Kohtusin mitme ametnikuga ning küsisin neilt, kas olen õigel teel. Minu soov oli teha olümpiatulest kena pilt. Mitte keegi neist ei öelnud mulle, et ma ei tohi siit edasi minna. Lõpuks jõudsin ruumi, kus olid mõned asjamehed. Mõtlesin, et mind saadetakse minema, aga nad osutasid hoopis ühe ruumi poole,» rääkis rootslane.

«Mitte keegi ei öelnud mulle midagi. Mul polnud akrediteeringut, ametlikke riideid ning ma ei näinud välja ka vabatahlik. Mõtlesin, et olen idioot, kui ma nüüd ei proovi ka staadionile marssida. Paljudel sportlastel olid tegelikult akrediteeringud jope all, seega polnud üldse võimatu staadionile pääseda,» selgitas ta.

«Pidin kuidagi oma idee mõnele koondisele maha müüma. Kõige loogilisem valik oli Rootsi, kuid nende esindaja polnud üldse ideest huvitatud. Seega otsustasin valida tiimi, kelle joped olid minu omaga sarnased. See koondis oli üsna väike ning nende delegatsioon arvas, et see on lahe mõte. Marssisin staadionile sisse delegatsiooni keskel, et turvamehed riietuse osas midagi kahtlustama ei hakkaks,» lausus Högstedt.