Saksamaa advokaadibüroo Wieschemann Lawyers esindas Venemaa sportlasi ROKi distsiplinaarkomisjonis ning aitas neil ebasobivat otsust kaevata ka Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS). Lõpuks jäi peale ROK - kuigi CASilt sai veebruari alguses armu 28 sportlast, kellest 15 soovisid Pyeongchangi sõita, ei lubatud neil olümpial osaleda.

Wieschemann kirjutab:

Pyeongchangi olümpiamängud on äsja lõppenud ning loodan, et nautisite neil osalemist. Loodan, et olite edukad ning naudite oma medaleid. Kui nii on, siis mul on kahju, et teie triumf polnud täiuslik. Oleksin tahtnud, et teil olnuks võimalus võistelda parimate Venemaa sportlaste vastu. Aga nüüd te ei tea kunagi, kas te oleksite võitnud medali näiteks Viktor Ahni, Anton Šipulini, Sergei Ustjugovi või Aleksander Legkoviga võisteldes.

Te peate elama faktiga, et 2018. aasta olümpia oli ebatavaline.

Neilt on võetud puhas ja täielik võit ning neist on saanud olümpiamängude terviklikkuse enneolematu rünnaku ohvrid. Nad võivad uskuda, et Venemaa sportlaste rünnak on mineviku teene ning et nende Venemaa vastased puudusid võistlustelt kaitsmaks puhtaid sportlasi. Seda tahavad teil uskuda lasta ROK ja WADA.

Tõde on teistsugune.

ROK ja WADA ei hooli puhastest sportlastest, nad ei hooli isegi sportlaste huvidest. Nad hoolivad vaid iseendast ning olümpiamängude terviklikkuse suurim rünnak tuli seestpoolt, ROKilt ja WADAlt endalt.

Esiteks võitlevad mõlemad organisatsioonid olümpialiikumise ja dopinguvastase võitluse liidripositsiooni eest ning sportlased jäävad nende vahele. Sportlased. Mitte pelgalt Venemaa sportlased.

On raske vastu võtta inimesena, kes on ühe juhtumi iga detailiga tegelnud üle aasta, iga päev arvamusi erinevatelt inimestelt ja huvigruppidelt, kes näivad elavat virtuaalreaalsuses. Samal ajal kui nad elavad oma kaja sees, räägivad nad iga päev puhaste sportlaste kaitsmisest, julgetest vilepuhujatest, õiglusest, väidetavalt tõendatud faktidest ja õiglasest kohtuprotsessist. Mitte ükski neist ei vasta tõele.

Minu nooruspõlves oli ütlus: «Kord valevorst, alati valevorst.». See oli üleskutse oma usaldusväärsuse säilitamise nimel mitte valetama. Täna, igatahes, see ütlus ei päde. Pole vahet, kas valetad või mitte. Oluline on, kellele valetada.»