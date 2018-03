Nii nad ütlesid: vähemalt ei murdnud ma jalgu. Ainult terve keha.

Pyeongchangi olümpiamängud on minevik. Aga seal võistelnud sportlased ei unusta seda kunagi – osad seetõttu, et kuldmedal jääb igaveseks nende kaminasimsile, teised aga seetõttu, et armid ei kao nende kehalt kunagi. Vahel on sport kõike muud kui nauding!