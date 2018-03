Video: olümpiahõbe avaldas venelaste hästi hoitud saladuse

A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Mar 3, 2018 at 3:51am PST

«Venelastel oli keelust teatamise ajaks juba vorm valmis ning selle asemel, et uut varustust valmistama hakata, leiti, et lippu ja nime on võimalik ära katta. Teadsime lipust ning otsustasime koostöös, et nad võivad selle salliga katta,» teatas ROKi kõneisik Emmanuelle Moreau. Ühtlasi lisas ta, et venelaste kohta pole kaebusi tulnud ning lippu sportlased siiski ei lehvitanud.