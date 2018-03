Dopinguvastane võitlus sai järjekordse tagasilöögi

Berlingeri firma poolt taliolümpiamängude tarbeks toodetud «uue põlvkonna» pudelitega tekkisid probleemid juba talve alguses, kui telekanali ARD ajakirjaniku Hajo Seppelt avastas, et neid on väga lihtne avada.

Nüüd teatas Berlinger, et tõhusa dopinguvastase võitluse huvides lõpetavad nad ajutiselt WADAga koostöö, ent seni kuni laos on purgid olemas, kasutatakse need ära, hõlmates ka Pyeongchangi olümpiamänge. Samas tunnistati oma viga.