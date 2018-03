Trump: taliolümpia olnuks minuta täielik läbikukkumine

Trumpi sõnul tunnustas teda Lõuna-Korea president Moon Jae-in ning tänas teda edukate olümpiamängude eest. «Ma ütlen teile, me saime olümpiamängudega suurepäraselt hakkama. Lõuna-Korea president Moon ütles, et ilma Donald Trumpita oleks olümpiamängud olnud täielik läbikukkumine. Kõik teavad seda, parem ütleme selle otse välja,» rääkis Trump Pennsylvanias peetud kõnes.

«Tore, et Põhja-Korea olümpial osales. See oli meeldiv ühtsus. See oli tõesti kena.»

President osutas, et mängude eel oli Lõuna-Korea ja Põhja-Korea vahel pingeline olukord, ent just USA abil on pinged leevenenud. «Raske on pileteid müüa, kui tead, et võid tuumarünnaku alla sattuda. Aga kui Põhja-Korea teatas, et tahab olümpial osaleda, osteti piletid ja mindi kohale!»