Tšernobõli katastroofi ohver tuli kahekordseks olümpiavõitjaks

Pyeongchangis teeb ta kaasa mõlemal alal ning olümpia on seni olnud talle vaieldamatult edukas – murdmaasuusatamises võitis ta kaks kuldmedalit ja ühe pronksmedali, laskesuusatamises võitis ta kaks hõbedat.

«Olen üheksandas taevas .Olen kuldmedalit nõnda kaua jahtinud. See on minu jaoks kõige imelisem medal!» sõnas Masters. Sotši olümpiamängudel võitis ta hõbemedali ja pronksi, Londoni suveolümpiamängudel teenis ta sõudmises pronksmedali.

Masters kinnitas, et karm lapsepõlv aitas tal paremaks sportlaseks saada. «Mul on hea meel, et sain kõik oma halvad kogemused millekski positiivseks muuta!»